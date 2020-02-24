В Италии от коронавируса умер четвертый человек

24.02.2020, 11:06, Новости дня

В итальянском Бергамо в понедельник скончался 84-летний мужчина. Он стал четвертой в Италии жертвой болезни, вызываемой коронавирусом COVID-19. В Ломбардии число зараженных новым типом коронавируса перевалило за сто человек, а всего в Италии зафиксировано 152 зараженных, пишет ТАСС.

Министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фероз сообщил о первом случая заражения коронавирусом в этой стране. Больной проживает в провинции Герат на северо-западе Афганистана. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение. Граница между Афганистаном и Ираном в этой области закрыта.

Министерство здравоохранения Кувейта выявило трех больных, заразившихся COVID-19 во время поездки в Иран. Правительство Кувейта также прекращает морское и авиасообщение с Ираном, и намерено эвакуировать оттуда 700 своих граждан.

С конца 2019 года новым коронавирусом около 90 тысяч человек по всему миру, умерли более 2,5 тысяч.