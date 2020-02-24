The National Interest оценил российский патрон с «исключительным останавливающим действием»

24.02.2020, 11:06, Новости дня

Российский калибр боеприпасов 12,7х55 миллиметров — один из самых странных среди тех, что активно используются, пишет в блоге для портала The National Interest обозреватель Чарли Гао. При этом такие патроны обладают "исключительным останавливающим действием".

Толстые и короткие патроны этого калибра оптимизированы для стрельбы тяжелыми пулями, летящими на низких скоростях. Боевое применение ШАК-12 может быть расширено с помощью боеприпасов разного типа: это бронебойные патроны, дозвуковые патроны для стрельбы с глушителем и патроны с легкими пулями с алюминиевым сердечником. Это делает данный калибр полезным для ряда специальных задач.

Самая последняя разработка с использованием боеприпасов этого калибра — крупнокалиберный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 (АШ-12). Этот штурмовой автомат, выполненный по схеме булл-пап, имеет некоторые интересные эргономические особенности в сравнении с традиционным российским и советским оружием. В частности, это предохранитель, отделенный от переводчика огня и помещенный практически над спусковым крючком для легкого доступа большим пальцем.

При этом, пишет Гао, несмотря на свои уникальные особенности и возможности АШ-12, кажется, пока не очень хорошо принят российскими спецподразделениями и остается "выставочным" оружием.

"Есть больше фотографий, где его держат люди в костюмах, чем люди в боевой экипировке", — отмечает обозреватель.

Возможно, ситуация изменится, когда современные бронежилеты получат большее распространение среди тех, кто противостоит российским спецназовцам. Однако сейчас российские спецподразделения из подобного оружия пользуются прежде всего автоматами Калашникова, заключает он.