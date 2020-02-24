В Китае «стартовали» продажи оригинального кроссовера Geely Icon

24.02.2020, 11:04, Разное

Осенью минувшего года в рамках мотор-шоу в Гуанчжоу представитель китайского автопрома — компания Geely презентовала кроссовер Icon с оригинальным экстерьером. Недавно продажи новинки «стартовали» на территории Поднебесной, а вот на рынке РФ авто, скорее всего, появится не ранее следующего года.

Кроссовер Geely Icon с лаконичным силуэтом, инновационной «двухъярусной» оптикой и оригинальными выштамповками на кузове в Китае можно приобрести в зависимости от комплектации за 99,8-128,9 тысяч юаней, что в рублёвом эквиваленте составляет от 911 тыс. до 1,17 млн. Кроссовер построен на платформе BMA от Volvo. Длина авто – 4,35 м, ширина – 1,81 м, высота – 1,61 м, расстояние между осями – 2,64 м. Переднеприводный Geely Icon оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбодвигателем, генерирующим 177 «лошадей», работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Интерьер оригинальной новинки от Geely строгий и лаконичный. В салоне установлены 2 больших дисплея, первый из которых – приборная панель, второй – развлекательно-информационный комплекс с голосовым управлением. Разработчики предусмотрели в Geely Icon ряд опций, среди которых бесключевой доступ, интеллектуальный круиз-контроль, камеры, обеспечивающие водителю круговой обзор, и многое другое.