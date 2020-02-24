Предполагаемый iPhone 9 появился на видео в Сети

24.02.2020, 11:04, Разное

В Сети опубликовали видеозапись с внешним видом предполагаемого iPhone 9. Точное название модели пока неизвестно, как и технические характеристики устройства.

Исходя из непродолжительного видео, понятно, что аналитикам удалось предсказать внешний вид новой модели iPhone. Она очень похожа на iPhone 8 с небольшими нововведениями. В частности, более острые грани. Подобное напоминает дизайн четвёртой модели фирменного смартфона Apple.

Технические характеристики iPhone 9 остаются неизвестными. Новинка получила дактилоскопический датчик на тыльной стороне и небольшой экран с внушительными рамками. Предположительно, цена на базовую версию смартфона составит 400 долларов или 25 тысяч рублей.