В Иране прошли выборы. Победили консерваторы при рекордно низкой явке

24.02.2020, 10:55, Новости дня

Консервативные кандидаты получили все 30 мест в парламенте от столицы Тегерана, сообщает Радио Фарда. Всего в парламенте Ирана 290 мест. 

По информации государственного вещателя страны, больше всего голосов получил бывший мэр Тегерана Мохаммад Багер Калибаф. По предварительным данным, Калибаф, командующий авиацией и член Корпуса стражей исламской революции, станет следующим спикером парламента Ирана.

Результаты выборов отличаются от голосования 2016 года. Тогда все 30 мест депутатов от Тегерана достались умеренным кандидатам.

В округах, где ни один кандидат не набрал 20% голосов, второй тур пройдет в апреле.

 

По данным явки, обнародованным 23 февраля, участие в выборах приняло рекордно низкое количество избирателей. Как заявил министр внутренних дел Ирана Абдульреза Фазли, на избирательные участки пришли 42,6% имеющих право голоса. Это самый низкий показатель с 1979 года, когда Исламская революция привела к власти шаха в стране.

Фазли пояснил низкую явку плохой погодой, катастрофой украинского «Боинга», сбитого Тегераном, вспышкой коронавируса и другими неблагоприятными событиями. Особо заметной была пассивность избирателей в крупных городах, включая Тегеран, где на участки для голосования пришло от 20 до 30 процентов граждан с правом голоса.

 



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