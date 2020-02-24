Нефть подешевела на рисках вокруг коронавируса

24.02.2020, 10:51, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем идут вниз на сохранении опасений вокруг распространения коронавируса за пределами Китая.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,11% – до 56,14 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на2,96% – до 51,8 доллара за баррель. Утром нефть дешевела вдвое меньшими темпами, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится вопрос масштаба распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для ряда отраслей глобальной экономики. В свою очередь, это может оказать давление на темпы роста экономики Китая и отразиться на спросе на нефть.

Тем временем число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возрослодо 2 тыс. 592 человек, выздоровели 24 тыс. 734 человека.