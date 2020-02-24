Сотрудника таможни задержали за взятку в 1 млн рублей от китайца

24.02.2020, 10:50, Новости дня

Против обоих фигурантов возбудили уголовное дело.

В аэропорту Шереметьево задержали заместителя начальника таможенного поста, который подозревается в получении взятки в 1 миллионов рублей от гражданина КНР. 

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на транспортное управление МВД по ЦФО, житель КНР с июля 2018 по сентябрь 2019 года передал задержанному более 1 миллионов рублей. Благодаря этому китаец мог провозить через российскую границу товары народного потребления и не оплачивать таможенные платежи.

Против обоих фигурантов возбудили уголовное дело. Заместитель начальника таможенного поста подозревается в получении взятки в особо крупном размере, а житель КНР — в даче взятки в особо крупном размере соответственно.

Ранее Владимир Путин признал, что делами о взятках должны заниматься присяжные.



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