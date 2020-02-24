Мнение: Подготовка к эпидемии коронавируса COVID-19

24.02.2020, 10:42, Разное

Картинка к посту показывает очевидное — тем, кто переживает за своё здоровье, нужно не скупать целыми коробками марлевые повязки, а избегать вредной еды, держать себя в хорошей физической форме и усердно крутить головой перед тем, как переходить дорогу в опасных местах.

Повязки, кстати, уже во многих странах стали дефицитом. И это одно из «узких мест», которые человечеству предстоит преодолеть, если оно собирается выстроить надёжную защиту от заразных болезней.

Вот видео, из которого я взял инфографику про сравнительную опасность коронавируса:

https://www.youtube.com/watch?v=6dDD2tHWWnU

Видео отличное, жаль, что на английском языке. Автор не просто говорит, что шансы умереть от в ближайшее время от инсульта в 100 раз выше, чем от коронавируса, но и размечает нюансы — что эпидемия пока что собирает свою страшную жатву только в Китае, и что инсульт обычно поражает людей старше 65 лет. Коронавирус, впрочем, тоже опасен в первую очередь для пожилых людей, — пациенты младше 50 лет переносят болезнь хорошо, а пациенты младше 40 лет успешно выздоравливают в подавляющем большинстве случаев. Тем не менее, если копать глубоко и разбираться во всех деталях, вывод будет тот же — коронавирус представляет значительно меньшую опасность, нежели давно привычные и потому скучные журналистам болезни сердечно-сосудистой системы.

Краткие выводы автора видео таковы:

1. Коронавирус распространяется очень быстро. Быстрее, чем большая часть других эпидемий в их первые два месяца.

2. К счастью, он даже близко не так смертелен, как Эбола или MERS (в процентах к числу заболевших).

3. Короновирус пока что опережает свиной грипп 2009 года, крупнейшую эпидемию текущего тысячелетия.

4. Действительно, коронавирус быстро распространяется, и он может теоретически посоревноваться в смертоносности с инсультами. Тем не менее, мы ещё к этому не пришли, и, возможно, никогда не придём.

Добавлю к этому от себя ещё два соображения.

О1. Китайские врачи, российские врачи и врачи других стран активно ищут лекарства от короновируса. С большой долей вероятности, в течение нескольких месяцев будет найдена эффективная схема лечения, которая позволит сократить смертность до уровня привычного всем гриппа.

О2. Видео было выложено 12 февраля, а я пишу этот пост вечером 23 февраля. Графики показывают, что эпидемия пока что идёт на спад: дневной прирост количества заболевших в последнюю неделю невелик. Возможно, мы наблюдаем перелом.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps…

Подытоживая: я пока не вижу причин паниковать и предпринимать какие-то чрезвычайные меры предосторожности. Тем не менее власти любого государства устроены так, что им приходится реагировать не только на реальные, но и на распиаренные угрозы. Поэтому мы наблюдаем, как все цивилизованные страны, начиная от Китая, проводят масштабные военно-медицинские учения, тренируясь организовывать карантины, строить временные госпитали, на лету разрабатывать новые лекарства и создавать резервные мощности для производства медицинских препаратов.

Уже выявили, к примеру, проблему с медицинскими масками, о которой я писал выше. Теперь, уверен, китайцы обяжут крупные фабрики составить планы по экстренному выпуску масок и респираторов. Если через пару лет придёт новая эпидемия и спрос на маски внезапно возрастёт в 50 раз, китайские фабрики будут готовы моментально удовлетворить этот спрос.

Очень любопытные вещи можно наблюдать сейчас в Москве. Цитирую из отчёта мэра Собянина, в котором он рассказывает москвичам, что город делает для предотвращения инфекции:

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-mery-po-nedopuscheniyu-proniknoveniya-infektsii

Несколько дней назад в Москву прилетела гражданка КНР. В аэропорту она сдала анализ на коронавирус и получила постановление о двухнедельной изоляции.

Тест дал положительный результат. Сразу скажу – это была лабораторная ошибка. Но в тот момент мы об этом не знали. Немедленно к ней на съемную квартиру выехала бригада скорой помощи, и женщину госпитализировали в инфекционную больницу.

Ее соседке (тоже гражданке КНР) было предписано оставаться дома. Просмотр камер видеонаблюдения показал, что девушка нарушала режим изоляции – выходила во двор погулять и встречалась со своим знакомым. У него тоже взяли анализы.

Были получены имена и контактные данные всех 58 пассажиров рейса «Пекин – Москва». С помощью видеоаналитики удалось установить водителя такси, на котором девушка ехала домой из аэропорта. Были оперативно собраны сведения обо всех проживающих в доме, где девушка снимает квартиру (более 600 человек).

К счастью, помещать под карантин всех этих людей не потребовалось, т.к. повторный анализ на коронавирус у девушки дал отрицательный результат.

В прошлые века человечество не умело надёжно останавливать инфекции. Фактически, людям оставалось или ждать, пока все вокруг переболеют, или надеяться, что эпидемия сдуется естественным образом, или искать эффективное лекарство от болезни.

Сейчас всё идёт к тому, что развитые страны научатся душить эпидемии на самом старте, точечно вычисляя все контакты заразившихся и помещая их под карантин. В этом медикам помогут уличные видеокамеры и сотовые операторы, с помощью которых в развитых странах уже несложно отследить перемещения каждого человека.

Дальше, полагаю, начнутся последствия второго порядка. В условной Африке, или, скажем в бедных республиках бывшего СССР у медиков нет ресурсов, чтобы остановить распространение болезней. С каждым годом жители развитых стран будет всё сильнее рисковать, выезжая в проблемные регионы — у них не будет иммунитета от привычных для местных жителей вирусов. Более того, каждый житель неразвитой страны будет с каждым годом представлять для нас всё большую опасность в качестве туриста или мигранта. Карантин для приезжающих из диких мест станет через пару десятилетий, вероятно, обязательным.

Писатели-фантасты регулярно рассматривали эту проблему в своих книгах: они предполагали, что в будущем люди избавятся от всех болезней, после чего растеряют свой иммунитет, и обычный грипп, который мы сейчас спокойно переносим за неделю, станет для них смертельным.

Лично я думаю, что опасаться этого не стоит. Если человечество и избавится от всех болезней, оно, вероятно, сделает это не при помощи последовательного карантина всех больных гриппом, а более технологичным способом: через улучшение и рефакторинг нашего насквозь забагованного генетического кода.