Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль выступили в финале нацотбора на «Евровидение 2020»

24.02.2020, 10:42, Новости дня

Судья нацотбоа на «Евровидение 2020», украинский артист оригинального жанра Андрей Данилко в образе Верки Сердючки в финале нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение 2020» исполнил песню Dancing Lasha Tumbai. Видео разместили на YouTube-канале UA:Перший. 

С этой композицией Сердючка заняла второе место на «Евровидении 2007».

ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube

Ппевица Джамала, победительница «Евровидения 2016», которая сейчас ждет второго ребенка, вышла на сцену с песней «Жалі». Этот трек она записала с певицей alyona alyona, и ее изображение появлялось на экране во время выступления Джамалы.

ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube

Тина Кароль, впервые в 2020-м году занимавшая кресло судьи в нацотборе на «Евровидение», исполнила попурри из своих известных песен. Певца в 20060м году принимала участие в «Евровидении» и заняла седьмое место.

ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube

Победителем нацотбора на «Евровидение 2020» стала группа Go-A с песней «Соловей». Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в «Евровидении», Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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