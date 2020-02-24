Данилов об эвакуированных из Уханя: Каждый день будем сообщать об их состоянии

24.02.2020, 10:42, Новости дня

У украинцев и граждан иностранных государств, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, медики каждый день будут брать анализы на коронавирус. Об этом 23 февраля в интервью ТСН сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Каждый день будем сообщать об их состоянии. Во-вторых, каждый день у них будут брать пробы. Вчера [22 февраля] была взята первая проба. И эти анализы обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нечего скрывать. Это должна быть открытая, публичная информация, общество должно знать, что происходит», – отметил Данилов.

Во время своего визита в Новые Санжары 22 февраля он говорил о том, что анализы у эвакуированных из Уханя будут брать каждые три дня.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары». Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 24 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 2592 человека, зарегистрировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.