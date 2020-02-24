В чемпионате Украины по футболу впервые с применением системы видеопомощи арбитрам был отменен гол

24.02.2020, 10:42, Новости дня

23 февраля в Украинской Премьер-лиге впервые в истории был отменен гол при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает ресурс Tribuna.

VAR была применена на поединке 19-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Десной».

На 59-й минуте игры черниговская команда забила гол, но главный арбитр встречи Евгений Арановский после проверки гола с помощью VAR, отменил взятие ворот.

«Шахтер» победил «Десну» со счетом 1:0 благодаря голу Марлоса в компенсированное время.

VAR начала работать на матчах чемпионата Украины с 19-го тура. Первым поединком, на котором была применена система стал матч «Динамо» – «Ворскла».

Система видеопомощи арбитрам применяется на двух центральных матчах УПЛ в каждом туре. Еще четыре игры проходят без VAR.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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