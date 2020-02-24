Логинов заработал свыше 46 тысяч евро на чемпионате мира по биатлону

24.02.2020, 10:31, Новости дня

Российский биатлонист Александр Логинов, завоевавший на прошедшем в итальянской Антерсельве чемпионате мира золотую и бронзовую медали, обогатился на 46,5 тысячи евро. Речь идет о призовых деньгах за успешное выступление на турнире.

Как сообщает ТАСС, больше всего на чемпионате мира заработала норвежка Марте Ройселанн, ставшая обладательницей пяти золотых наград мирового первенства. Сумма ее призовых составила 99 тысяч евро. Ее соотечественник Йоханнес Бе получил 90,5 тысячи, став самым успешным в соревнованиях у мужчин.

Следом за ними расположились итальянка Доротея Вирер (83,3) и француз Мартен Фуркад (66,7).

Отметим, что Логинов мог бы заработать еще больше денег на чемпионате мира, однако снялся с масс-старта из-за обысков итальянской полиции. Напомним, что на российского биатлониста и его тренера в Италии заведено уголовное дело.



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