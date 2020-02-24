Пушков прокомментировал слова Трампа о примирении России и Украины

24.02.2020, 10:31, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.

"А что он сделал для этого?", – задается вопросом сенатор и перечисляет реальные инициативы, которые Трамп мог бы воплотить. Например, оказать ли влияние на смену курса "зависимого Киева" или на сервильную Варшаву, чтобы она "не подливала масла в огонь" – написал Пушков в Twitter.

"В отсутствии действий слова мало что значат", подытожил Пушков. В комментариях подписчики и соглашаются с его позицией, и критикуют ее: "Мы должны по всем вопросам ждать одобрения США и Трампа?", "Это, к сожалению, только слова…", "Создание видимости своих действий как мнимого миротворца", "Пора привыкнуть, что рыбак, покупая снасти, меньше всего заботится о рыбе"

Ранее Трамп высказал мнение, что восстановление диалога между Москвой и Киевом принесло бы пользу всему миру. Российские парламентарии, в свою очередь, заявили, что РФ никогда не ссорилась с Украиной и ее народом.



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