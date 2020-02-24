Рысь атаковала человека во время циркового выступления в Осетии

24.02.2020, 10:31, Новости дня

Очевидец запечатлел на видео инцидент, произошедший на днях во время выступления заезжей цирковой труппы в Южной Осетии. Люди, собравшиеся на представлении в Цхинвале, стали свидетелями нападения рыси на дрессировщика.

Животное заартачилось, и мужчина стал дергать за поводок. Ему удалось стянуть рысь с тумбы, однако это стало последней каплей, переполнившей терпение представителя семейства кошачьих.

Рысь набросилась на человека, нанося ему удары лапами. Работнику цирка не сразу удалось успокоить подопечную и утащить ее за кулисы. Насколько серьезно пострадал дрессировщик – не уточняется.

Судя по крикам, ЧП вызвало панику в зрительном зале, никак не отгороженном от сцены, где выступало дикое животное.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Иран счел убийство Сулеймани равноценным развязыванию войны

14.01 / Великобритания готова к работе над альтернативным ядерным соглашением с Ираном

07.02 / Замглавы российского Генштаба задержан по делу о хищении

11.02 / Великобритания готовится к введению торговых барьеров после Brexit

23.02 / Захарова прокомментировала коронавирусные подозрения в адрес России

07.01 / В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры

15.02 / France Info — Павленский «заставил» кандидата Макрона сняться с выборов мэра Парижа

01.01 / В Гонконге на Новый год устроили многотысячную акцию протеста

13.02 / Twitter и Facebook оштрафованы за отказ локализовать данные российских пользователей

28.01 / Эрдоган заявил о финансировании ОАЭ наемников в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика