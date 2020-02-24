Онищенко раскритиковал татуировки и призвал их запретить

24.02.2020, 10:31, Новости дня

Первый зампредседателя комитета Госдумы России по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью "Говорит Москва" раскритиковал увлечение некоторых россиян татуировками. Бывший главный санитарный врач РФ уверен, что тату опасны как для физического, так и для духовного здоровья того, кто их делает. 

Онищенко заявил, что такой вид самовыражения неприемлем и его нужно запретить. Особенно депутат обеспокоен будущим молодых женщин, увлеченных "примитивной туземной модой".

"Пройдёт эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже с какими-то чудовищами", — возмутился Онищенко.

Как врач Онищенко напомнил, что введение под кожу химических веществ может привести к заражению, органическим повреждениям и повышению риска онкологических заболеваний. 

"Эта крайняя степень язычества, которую мы сегодня наблюдаем, несёт в себе большие риски", — уверен депутат.

По словам Онищенко, то, что Европейское химическое агентство хочет запретить два пигмента (Blue15 и Green7), используемые в татуаже, недостаточно. 

"Любое инородное тело может спровоцировать всё, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом", — уверил Онищенко.



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