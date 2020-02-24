Стрельба на блошином рынке в Техасе: ранены семь человек

24.02.2020, 10:30, Новости дня

Вооруженный мужчина открыл огонь на блошином рынке в Хьюстоне в воскресенье, ранив семь человек. Инцидент произошел в районе, известном его испаноязычной общиной. Подозреваемый был взят под стражу на месте.

«Никто не получил тяжелых ранений», – заявил шериф округа Харрис Эд Гонсалес, добавив, что пострадавшие были госпитализированы. По его словам, некоторые, вероятно, получили ранения от срикошетивших пуль.

«Мы полагаем, что в данный момент речь идет только о небольших, поверхностных ранах, – сказал Госалес. – На месте стрельбы арестован мужчина».

Стрельба произошла во время работы воскресного рынка в оживленном районе.

«Этим вечером там были танцы. Там собралось множество людей, включая детей», – заявил шериф округа Харрис на брифинге.

Открыто расследование, но пока нет информации о мотивах стрелявшего, сообщил шериф, отметив, что стрельба произошла около 19 часов по местному времени.

По словам шерифа, очевидец сообщил о человеке с оружием в районе, куда его проносить нельзя.

«Это просто чудо, что никто другой серьезно не пострадал, особенно дети», – сказал он.