Автоновости: Компания Nissan назвала обновленные цены на Datsun mi-DO 2020 года

24.02.2020, 10:30, Разное

Компания Nissan назвала обновленные цены на Datsun mi-DO 2020 года. В стоимости моделей прошлого года, которые в прайс-листах представлены отдельно, также есть изменения.

В зависимости от комплектации автомобили нового года выпуска подорожали от 2 до 19 тысяч рублей. Дешевле всех сегодня версия Access, оценка которой составляет 557 тысяч рублей. Топ-версию Dream II можно приобрести по цене до 709 тысяч рублей. Таким образом, по сравнению с 2019 годом оба варианта повысили стоимость на 6 тысяч рублей. Стоимость моделей прошлого года снижена на некоторые версии, однако ряд модификаций подорожал в пределах 9-13 тысяч рублей.

Российские дилеры бренда недавно рассказали о начале продаж седана Datsun on-DO, претерпевшего обновление. Выпуск 2019 года имеет стоимость от 500 тысяч рублей. Автопроизводитель остается верен своему принципу внимания к деталям. Защитные молдинги цвета кузова будут украшать двери версии Trust II. Седан Datsun on-DO получит новую комплектацию «Black SW». В неё входят черные глянцевые дверные ручки, такого же цвета вставки в салоне, легкосплавные диски под цвет кузова и шильдики «Black SW».