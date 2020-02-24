Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса

24.02.2020, 10:30, Новости дня

В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19. Об этом рассказал на брифинге в Москве посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, разработанная в его стране вакцина "показывает иммунитет", однако это предварительные данные — нужны дальнейшие проверки и доработки. Посол КНР также привел данные об эффективности китайских лекарств для лечения коронавируса.

Во всех случаях, когда применялись лекарства, не было ни одного случая осложнения, отметил дипломат, а общая эффективность китайских лекарств превышает 85 процентов, а в некоторых районах — превышает и 90.

По словам дипломата, в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса: хлорохина фосфат, уже несколько десятков лет применяемый от малярии. Имеется и еще одно старое лекарство советского производства. Пока эти два препарата считаются наиболее эффективными.

"Самые эффективные способы — европейская медицина в сочетании с китайской", — сказал Чжан Ханьхуэй.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, в Китае с декабря прошлого года превысило 77 тысяч человек. Смертельный исход зафиксирован почти в 2600 случаев.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на 409 человек, количество смертельных случаев — на 150. Из этого числе 149 человек умерли в эпицентре заболевания — провинции Хубэй, а еще один — в провинции Хайнань.



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