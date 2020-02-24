Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Турцией

24.02.2020, 10:26, Новости дня

Россия в рамках Договора по открытому небу 25-28 февраля выполнит наблюдательный полет над территорией Турции, сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Турецкой Республики», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По словам Рыжкова, наблюдательный полет будет выполняться с аэродрома Открытого неба Эскишехир, максимальная дальность полета составит 1,9 тыс. километров.

«Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором», – добавил он.

Такие полеты выполняются для содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

На прошлой неделе президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Личному вагону Сталина присвоили статус памятника культуры Грузии

24.02 / CNN — перегнули палку — у США нет доказательств «вмешательства» России на стороне Трампа

12.01 / Экс-арбитр ФИФА Кашшаи назначен главой судейского департамента Российского футбольного союза

16.01 / На строительство ледокола «Лидер» выделили 127 млрд рублей

11.02 / Журналист: Консультантами гостелеканала для ОРДЛО стали люди со «112 Украина». Это интеграция в «русский мир»

04.02 / Корейские автозаводы остановили производство из-за коронавируса

11.01 / Запись первой попытки самоубийства Эпштейна в тюрьме случайно стерли

21.02 / Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

01.02 / Викторины: Чем РФ обязана полякам?

08.01 / Компания – производитель двигателей для Boeing заявила, что еще рано говорить о причинах катастрофы самолета МАУ в Иране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика