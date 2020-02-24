Диетологи назвали пять помогающих уменьшить жировые отложения на животе продуктов

24.02.2020, 10:21, Разное

Жировые отложения в области живота повышают риск развития диабета 2 типа, но уменьшить их вполне вероятно, для чего в рацион стоит ввести некоторые продукты. Западные диетологи назвали 5 из таковых.
В первую очередь специалисты советуют употреблять больше цельных продуктов, помогающих поддерживать микробиом кишечника здоровым. К примеру, утренний приём пищи можно «разбавить» яблоком и богатым белком ореховым маслом. Ещё одним продуктом, эффективно помогающим уменьшить жировые отложения на животе, диетолог Сара Бьюер называет греческий йогурт с добавками в виде ягод или фруктов. Людям, имеющим проблемы с излишним жиром в названной проблемной зоне, следует контролировать «перекусы», отдавая предпочтение орехам. Как показывают результаты исследования учёных, съеденные не менее двух порций этого продукта в течение недели снижают риск набора лишней массы тела более чем на 30%.

Эффективно помогает бороться с жировыми отложениями на животе богатая омега-3 кислотами рыба. В рационе обязательно должна присутствовать сельдь, сардина, тунец или другие виды продукта. Также диетолог Ян Марбер советует на завтрак употреблять яйца, к примеру, с цельнозерновым хлебом и авокадо. Такой вариант утреннего приёма пищи поможет предотвратить «скачки» сахара в крови и набор излишнего жира в проблемной области.



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