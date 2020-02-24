Названы наиболее популярные начинки для блинов у россиян

24.02.2020, 10:21, Разное

Аналитики из сервиса доставки еды Delivery Club и компании ResearchMe провели совместное исследование, позволившее установить, с какой начинкой российские граждане предпочитают блины. В опросе приняли участие более 2900 респондентов старше 16 лет.
Результаты исследования показали, что в основном россияне едят блины с мясом (61%) и сгущенкой. Чуть реже в качестве начинки для выпечки используется джем (58%), сметана (57%) и творог (54%). Участники опроса признались, что в основном готовят блины по семейным рецептам, но некоторые ищут способы выпечки в интернете.

До 60% респондентов сообщили, что хотя бы раз в течение Масленицы планируют попробовать блины, а 23% граждан собираются не пропускать ни одного дня без блинов. И лишь 12% участников признались, что едят угощение в самый последний день Масленицы.



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