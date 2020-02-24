«За сценой нам сказали: «Лучше никому об этом не говорите». Tvorchi пожаловались на проблемы с наушником в нацтборе

24.02.2020, 10:18, Новости дня

Участники нацотбора на «Евровидение 2020» Tvorchi в Instagram пожаловались на проблемы с микрофоном во время выступления.

«Мы не хотим, чтобы это выглядело как «оправдание», но хотим то, о чем, в принципе и поем – хотим быть услышанными. У нас была проблема в полуфинале – голос бэк-вокалистов в наушниках Джефри раздавался настолько громко, что было трудно услышать себя. Правда, после этого звукачи извинились. ⠀Сегодня мы пели без музыки. В буквальном смысле: в наушнике Джефри не слышал музыки вообще», – написали на странице группы.

Музыканты отметили, что после выступления подошли к человеку, отвечающему за описанные нюансы, и у них состоялся диалог.

«– Вы проверяли микрофон!

– Да, мы слышали себя идеально, но не было музыки вообще!

– Это невозможно. (И человек рассмеялся)» – говорится в посте.

«За сценой нам сказали: «Лучше никому об этом не говорите», – признались Tvorchi.

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1. Хочемо вибачитись перед вами, що не змогли показати класний результат. Нам щиро шкода і хочемо в 10раз більше подякувати за ваші голоси. * 2. Дякуємо команді СТБ. Вони відпрацювали дуже круто. Вони нас і критикували, і навчали, і допомагали. * 3. Ми не хочемо, щоб це виглядало як «виправдовування», але хочемо те, про що, впринципі і співаємо — хочемо бути почутими. * 4. В нас була проблема в півфіналі — голос беквокалістів в навушниках у джефрі лунав настільки голосно, що було важко почути себе. Правда, після цього звукачі вибачились. * 5. Сьогодні ми співали без музики. В буквальному розумінні — в навушнику Джефрі не чув музики ВЗАГАЛІ. Після виступу, коли ми підійшли людини, яка за це відповідала, відбувся наступний діалог: — Ви ж перевіряли мікрофон! — Так! Ми чули себе ідеально, але не було музики взагалі! — Це неможливо(і розміявся). * За сценою нам сказали: краще нікому про це не кажіть * * 6. Ми раді, що перемогли Go-A , це достойна пісня 100%! * P.S. Знайшли відео з репетиції

Публикация от TVORCHI (@tvorchi_official) 22 Фев 2020 в 1:42 PST

ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube

Победителем нацотбора на «Евровидение 2020» стала группа Go-A с песней «Соловей». Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в «Евровидении», Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.