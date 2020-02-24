Россиянам пообещали аномально теплую погоду

24.02.2020, 10:12, Новости дня

Необычно высокая температура прогнозируется в Москве, Краснодарском крае, Якутии и ряде других российских регионов на этой неделе, климатическая норма будет превышена вплоть до 16 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура будет выше нормы в Москве в понедельник на 9 градусов, послезавтра – на 7, в среду – на 6, в четверг и пятницу – почти на 9. Будут ли рекорды биться? Могут во второй половине недели, как минимум будут приближаться к ним. Экстремально высокая температура, а самое интересное, что на всей территории страны такая высокая температура», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, на севере Сибири температура выше нормы будет на 16 градусов, в Якутии – на 6-8 градусов, в Ростовской области – на 12 градусов, в Краснодарском крае – на 10 градусов.

«Повсеместно очень высокая температура. Это обуславливает один и тот же Атлантический процесс», – отметил он.

Ранее Вильфанд говорил, что аномально большая разница в давлении между атлантическими «центрами погоды» и отсутствие устойчивого антициклона над Сибирью привели к аномально теплой погоде в РФ этой зимой.

В конце февраля в Москве впервые за всю историю метеонаблюдений за неделю были побиты пять температурных рекордов подряд.