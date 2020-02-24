Премьер Малайзии подал в отставку

24.02.2020, 10:06, Новости дня

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку. Прошение об отставке он направил королю Малайзии, заявил администрация главы правительства.

Ранее возглавляемая Махатхиром Мохамадом Объединенная партия сынов земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции "Альянс надежды", напоминает ТАСС. Эта коалиция появилась в 2017 году, объединив четыре оппозиционные партии. Тогда же было достигнуто соглашение о том, что в случае победы на парламентских выборах в мае 2018 года Махатхир становится премьером лишь на два года, а затем передает пост Анвару Ибрагиму как лидеру крупнейшей партии в этом блоке.

Причиной было нахождение 71-летнего Анвара Ибрагима в тюрьме, где он отбывал пятилетнее заключение по обвинению в мужеложстве. После победы "Альянса надежды" король Малайзии помиловал Анвара Ибрагима с возможностью занимать государственные посты. При этом на днях 94-летний Махатхир Мохамад заявил, что намерен передать власть только после саммита АТЭС в ноябре 2020 года.