Максим Виторган предложил продавать «билеты для садистов» на свой спектакль

24.02.2020, 10:04, Разное

Отечественный актёр театра и кино, режиссёр Максим Виторган на странице в Instagram показал, как «отчитывает» артистов после спектакля. Экс-супруг Собчак предложил продавать «билеты для садистов» на постановку, чтобы зрители могли лично наблюдать «воспитательный процесс».
Максим Виторган несколько месяцев гастролирует по РФ с собственным спектаклем «В городе Лжедмитрове», иногда рассказывая о «детище» подписчикам в соцсети. В одной из недавних публикаций артист предложил новый подход, который сделает постановку ещё популярнее. Для этого, по мнению Виторгана, можно продавать по более высокой цене «билеты для садистов». Купившие их зрители после спектакля смогут побывать за кулисами и наблюдать, как режиссёр разбирает с актёрами ошибки в работе, не обращая внимания «на усталость и полученные аплодисменты».

Пост сопровождает фото, на котором Максим Виторган «с ожесточённым лицом и напряжением всех мышц» делает замечания актёрам после спектакля. Он с юмором заметил, что коллеги, вероятно, «ненавидят» его в такие моменты, а он всё равно считает их лучшими, но при этом продолжает «мучить придирчиво и с пристрастием».



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