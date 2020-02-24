Данилов заявил, что СНБО просит Кабмин вернуть Госсанэпидемслужбу в связи с угрозой коронавируса

24.02.2020, 9:54, Новости дня

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Кабинету Министров возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы. Об этом в интервью ТСН 23 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«СНБО обратился к Кабинету Министров не просто вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации [пишет], а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране», – отметил Данилов. 

Отвечая на вопрос о наличии в Украине системы биологической защиты в связи с угрозой нового китайского коронавируса секретарь СНБО сказал, что Украина полностью готова к возможным вызовам.

«Системы защиты, я откровенно говорю, которую мы бы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать, но мы полностью готовы, если, не дай Бог, будут какие-то вызовы. У нас есть понимание, скажем так, обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом», – добавил Данилов.

Кабинет Министров 29 марта 2017 года опубликовал решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С момента ликвидации ведомства ее функции стала выполнять Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Издание LB.ua 19 февраля со ссылкой на копию протокольного решения сообщило, что СНБО рекомендует восстановить санэпидемслужбу в связи с угрозой коронавируса.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус называли 2019-nCov).

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине случаев заражения пока не зафиксировали, однако двое граждан страны заболели на борту круизного лайнера Diamond Princess. Они находятся в японской больнице.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины «Новые Санжары». Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

По состоянию на начало суток 24 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 2592 человека, зарегистрировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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