Израиль атаковал позиции «Исламского джихада» в Сирии: убиты двое боевиков

24.02.2020, 9:52, Новости дня

ГАЗА – В результате ночного израильского воздушного удара в Дамаске были убиты два члена палестинской группировки «Исламский джихад», сообщила сама группировка в понедельник.

Израильские истребители нанесли воздушные удары по предполагаемым позициям «Исламского джихада» в Сирии незадолго до полуночи в воскресенье после столкновений группировки боевиков и израильских сил в районе Газы ранее в тот же день.

Удары по району Аделия на окраине Дамаска были направлены против «центра активности “Исламского джихада” в Сирии», как охарактеризовали его израильские военные. Указанная «активность» включала исследования и действия по разработке оружия.

Позднее «Исламский джихад» выпустил заявление, в котором признал, что два члена группировки были убиты в результате удара.

Сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что израильский самолет вошел в сирийское воздушное пространство и выпустил серию ракет по окрестностям Дамаска.

Государственный сирийский телеканал «Аль-Ихбария» показал кадры, на которых, как было сказано, запечатлены взрывы в ночном небе Дамаска от ударов сирийской системы ПВО по ракетам.

Сирийские военные источники сообщили, что большинство ракет были уничтожены до того, как они достигли своих целей, и что последствия удара оцениваются.