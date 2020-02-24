Компания Audi приостановила выпуск электрокаров e-tron

24.02.2020, 9:52, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Audi ранее официально объявил о вынужденном приостановлении выпуска серийного электрокара Audi e-tron.

Представители бренда уточнили, что причина данной меры состоит в том, что возникли существенные трудности с поставкой необходимых комплектующих для сборки автомобилей. Некоторые специалисты констатировали, что данная проблема уже существует довольно долгий промежуток времени.

Некоторые эксперты склонны полагать, что в дальнейшем может быть озвучено решение о прекращении выпуска электрокара e-tron. Несмотря на то, что автомобиль остается достаточно востребованным на рынке, однако клиентам все же не дают возможности приобрести новый немецкий электрокар e-tron.



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