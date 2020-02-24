Geely начала продажи паркетника Icon

24.02.2020, 9:52, Новости дня

На китайском рынке объявили о старте продаж новой версии популярного кроссовера Geely Icon.

В частности, местные клиенты могут приобрести указанную модель в восьми разных комплектациях. Вместе с тем для российского рынка старт продаж состоится уже в следующем году. Напомним, кроссовер Geely Icon впервые продемонстрировали публике на автосалоне в Гуанчжоу осенью прошлого года.

Модель имеет два экрана для приборной панели и мультимедийного комплекса. Под капотом Geely Icon разместился 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 177 л.с. Автомобиль будет поставляться с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и с передним приводом. В базовой комплектации стоимость автомобиля составляет 99,8 тысяч юаней.



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