Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

24.02.2020, 9:44, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты людям, находящимся на карантине в поселке Новые Санжары, сообщил замглавы ведомства Виктор Ляшко.

«Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», – сообщил Ляшко порталу «Укринформ».

Он добавил, что в медцентре работает пищеблок, и блюда готовят на месте.

Как отметил замминистра внутренних дел Украины Иван Варченко, эвакуированным передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

Ранее эвакуированные из Китая украинцы, размещенные на карантин в санатории в поселке Новые Санжары, рассказали об условиях проживания.

В четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков. Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Российскую биатлонистку Светлану Слепцову дисквалифицировали на два года из-за допинга. Олимпийской медали Ванкувера она не лишилась

21.01 / Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на «Евровидение 2020» Cloudless. Аудио

22.01 / На горящем траулере «Энигма Астралис» произошел взрыв

13.02 / Politico — несмотря на давление, Трамп так и не назначил куратора ядерных переговоров с Москвой

14.01 / 14 января боевики на Донбассе ранили двух украинских военнослужащих – штаб ООС

10.02 / Помощник паралимпийца Асташова заявил, что тот устроился курьером не от нехватки денег

11.01 / Иран объяснил крушение «Боинга» ошибкой оператора системы ПВО

19.02 / Индекс Мосбиржи вырост на открытии торгов

16.02 / В Ираке ракетами обстреляли посольство США – СМИ

21.02 / Twitter начал тестировать публичную модерацию записей с фейковыми новостями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика