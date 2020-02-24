Еврейский общинный центр в Олбани был эвакуирован после письма с угрозой

24.02.2020, 9:30, Новости дня

ОЛБАНИ, НЬЮ-ЙОРК – Еврейский общинный центр в Олбани был эвакуирован утром в воскресенье, после того как он и несколько других центров в США получили анонимные письма с расплывчатыми угрозами, в которых упоминалась бомба, сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Куомо приехал в центр в Олбани, после того как полиция эвакуировала около 100 человек, обыскала здание с помощью собак и объявила его безопасным.

В офисе Куомо сообщили, что аналогичные расплывчатые угрозы были направлены по электронной почте примерно в 18 еврейских общинных центров по всей стране. Центры проводят образовательные, оздоровительные и социальные мероприятия для детей и взрослых. Офис Куомо не сообщил подробностей о природе угроз и не уточнил, обыскивала ли полиция другие центры.

Куомо сообщил, что ФБР пытается установить источники угроз. Директор штата по управлению в чрезвычайных ситуациях Майкл Копи сообщил, что письма были направлены людям с почтовыми аккаунтами на серверах еврейских общинных центров, но не уточнил, против каких центров были направлены угрозы.

«Подобные ситуации безобразны и печальны, – сказал Куомо. – Хуже всего то, что они происходят все чаще и чаще. В нашем штате было около 42 случаев антисемитизма за последние пару месяцев, и ситуация не улучшается. Становится только хуже».