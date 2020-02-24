Автоновости: Пикап Ford F-250 получил спецверсию Harley-Davidson

24.02.2020, 9:30, Новости дня

В Сети опубликовали свежие снимки обновленной версии пикапа F-250 Harley-Davidson, который является результатом совместной работы тюнинг-ателье Tuscany Motor Co и компании Ford.

Производитель поспешил отметить, что модель является лимитированной и всего на рынке появятся 250 экземпляров пикапа. Пока пользователи могут лишь ознакомиться с рендерными снимками, однако в дальнейшем станут известны все достоинства нового пикапа. Специалисты ателье анонсировали, что будут добавлены 65 новых элементов.

В числе главных преимуществ значится внедорожная подвеска и улучшенные амортизаторы. Новая модель имеет крупные колесные диски, а также увеличенный капот. Покупатели смогут приобрести новинку в трех оттенках кузова.