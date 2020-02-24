В США признали отсутствие доказательств «вмешательства» РФ в выборы для помощи Трампу

24.02.2020, 9:30, Новости дня

У Соединенных Штатов нет доказательств того, что РФ якобы вмешивается в выборы 2020 года, помогая одержать победу американскому лидеру Дональду Трампу, информирует CNN со ссылкой на источники.

Как информирует телеканал, у США «нет доказательств того, что вмешательство РФ в этот цикл направлено на переизбрание Трампа».

«Разведка этого не утверждает», – сообщил один из источников, передает RT.

Он пояснил, что «более разумное толкование разведданых заключается не в том, что у них есть предпочтения», по его словам, «скорее, они понимают, что президент – это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик».

Ранее тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам.



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