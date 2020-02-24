Бесплодным Андрею Чуеву и Виктории Морозовой удалось забеременеть

24.02.2020, 9:30, Разное

Бывшему участнику ток-шоу «Дом-2» и его супруге Виктории Морозовой после многочисленных обращений к медикам за помощью от бесплодия удалось забеременеть. Видеоролик с тестом на беременность Андрей Чуев опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте.
Свадьбу пара сыграла в 2017 году, и с тех пор они безуспешно пытались завести ребенка. Когда они решили воспользоваться услугами медиков, то те сообщили, что у них у обоих диагностировано бесплодие. Некоторые врачи говорили им, что никакой надежды на беременность нет, но супруги не отчаивались.

По словам Виктории Морозовой, она увидела сообщение подписчицы, которая рекомендовала посетить определенного медика. После нескольких консультаций пара убедилась в том, что врач способен решить их сложный вопрос. А уже на 23 февраля супруга приготовила подарок Андрею Чуеву в виде теста на беременность, показывающего две полоски.



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