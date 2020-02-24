Автоновости: Кроссовер Changan CS35+ опередил по популярности Hyundai Creta и Renault Kaptur

24.02.2020, 9:30, Новости дня

Китайский кроссовер Changan CS35+ оказался более востребованным на российском рынке, чем ближайшие бюджетные конкуренты Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Несмотря на то, что данный автомобиль имеет более высокую стоимость, однако покупатели все равно предпочитают китайский паркетник. Напомним, автомобиль получил под капотом 1,6-литровый бензиновый двигатель на 128 л.с. мощности. Во всех комплектациях Changan CS35+ имеет передний привод. Специалисты предполагают, что интерес вызван привлекательной формой кузова.

Важно указать, что продукция китайских марок с каждым годом находит большее доверие у покупателей на российском рынке. Вместе с тем спрос на Changan CS35+ продолжает расти с каждым последующим месяцем нахождения на российском рынке.