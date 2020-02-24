Автоновости: Кроссовер Changan CS35+ опередил по популярности Hyundai Creta и Renault Kaptur

24.02.2020, 9:30, Новости дня

Китайский кроссовер Changan CS35+ оказался более востребованным на российском рынке, чем ближайшие бюджетные конкуренты Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Несмотря на то, что данный автомобиль имеет более высокую стоимость, однако покупатели все равно предпочитают китайский паркетник. Напомним, автомобиль получил под капотом 1,6-литровый бензиновый двигатель на 128 л.с. мощности. Во всех комплектациях Changan CS35+ имеет передний привод. Специалисты предполагают, что интерес вызван привлекательной формой кузова.

Важно указать, что продукция китайских марок с каждым годом находит большее доверие у покупателей на российском рынке. Вместе с тем спрос на Changan CS35+ продолжает расти с каждым последующим месяцем нахождения на российском рынке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Армия Сирии окружила четыре наблюдательных пункта Турции в Идлибе

03.02 / Роскосмос разработал трамваи для Восточного

09.02 / В Шанхае запретили находиться в общественных местах без маски

14.01 / Сборная Украины узнала соперников в Кубке Федерации по теннису

08.02 / Министр Дубилет: Я обязательно вернусь в бизнес

02.02 / Момент и последствия фатальной аварии с автобусом в Петербурге сняли на видео

27.12 / Bloomberg — Турция отказывается менять C-400 на Patriot

09.01 / Недополученный Украиной доход от запуска «Турецкого потока» составит $450 млн в год – Макогон

30.01 / Reuters: Сенат может оправдать Трампа уже в пятницу

09.02 / Данные о погибших и пострадавших при стрельбе в Таиланде растут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика