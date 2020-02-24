Пропавшую в Мексике 15-летнюю россиянку нашли

24.02.2020, 9:30, Новости дня

Пропавшую неделю назад в мексиканском штате Халиско 15-летнюю россиянку Лилиану И. нашли живой и здоровой. Об этом рассказал РИА Новости консул РФ в Мексике Андрей Трояновский, сославшись на родителей ребенка.

По его словам, об обнаружении девочки сообщили ее родители. Лилиану не похищали — она сама ушла из дома.

21 февраля прокуратура Халиско объявила "желтую тревогу": в городе Тлахомулько 17-19 февраля пропали три несовершеннолетние девушки. Это две мексиканки 16 и 17 лет и 15-летняя россиянка, постоянно проживающая в Халиско со своей семьей.



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