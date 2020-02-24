Мнение: Новинки для «Года ПВО» в Йемене

24.02.2020, 9:29, Разное

В Йемене прошла выставка новых ракет ПВО, которые хуситы будут применять уже в этом году против саудовской авиации.

Были представлены различные новинки "с тяжелым иранским акцентом", которые должны сделать проведение года ПВО в Йемене еще более ярким и запоминающимся.

Если в 2018-2019 году акцент хуситы явно делали на ударные средства — баллистические ракеты, дроны-камикадзе, корректируемые артиллерийские снаряды, то в этом году они всячески педалируют тему ПВО в своей пропаганде, что отражает курс на ослабление господства интервентов в воздухе.

При этом про удары баллитическими ракетами не забывают — на днях снова удачно развалили полевой лагерь хадистов в Марибе (заявлено много убитых) + атакован был один из саудовских городов, но там саудиты заявляют, что большую часть ракет смогли сбить. Но судя по кадрам https://twitter.com/Ali2musa/status/1230727826984165376 / https://twitter.com/StrategicNews2/status/1231145259159216128, "Пэтриоты" опять не смогли полностью справиться с ракетами хуситов. Сплошная антиреклама. В этом плане, всегда есть вероятность, что С-400 продадут Саудовской Аравии, а она и этой системе имидж обгадит. Саудиты могут.

В ответ на эти атаки саудиты заявили, что уничтожили ангар в районе столицы Йемена, с которого хуситы запускали дроны-камикадзе, а также позицию, откуда стартовали баллистические ракеты по Саудовской Аравии.

В целом, желаю хуситам больше сбитых саудовских самолетов. Пробник https://nosikot.livejournal.com/6435921.html был неплох.

Не смеют крылья черные над Йеменом летать…