Эксперты составили ТОП-5 смартфонов с тройной камерой

24.02.2020, 9:21, Разное

Эксперты цифрового рынка составили ТОП-5 лучших смартфонов с тройной камерой. Все представленные модели доступны для покупки на территории России.
Открывает список LG V50 ThinQ с хорошей основной камерой, имеющей три модуля с матрицами 16, 12 и 12 Мп. Этот телефон изначально создавался как один из самых передовых камерофонов, что позволяет ему быть не только довольно производительным за счёт процессора Snapdragon 855, но и радовать пользователя качественными снимками как на основную, так и на фронтальную камеру. Сразу же за ним идёт Honor 9X Premium. Небольшой объём аккумулятора не позволил поставить устройство на первое место, но у него имеется хорошая основная камера с матрицей на 48, 8 и 2 Мп. Также главной особенностью именно этой модели стала выдвижная селфи-камера, что позволило сделать 7-дюймовый экран полностью без вырезов.Тройку лидеров замыкает Huawei P30. У него имеется поддержка сетей 3G и 4G, а также LTE и NFC. Основная камера оснащена объективами на 40, 16 и 8 Мп.

Следующим в списке значится Motorola Moto G8 Plus с камерой на 48, 16 и 5 Мп. Его аппаратная составляющая оставляет желать лучшего, как и внешний вид, но вот по части качества снимков он превосходит всех остальных. Последним, но не худшим, назван ZTE Axon 10 Pro. Три объектива с матрицей 48, 20 и 8 Мп прекрасно справляются со своей задачей, а отдельный ЦАП демонстрирует хорошее качество воспроизводимого звука.



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