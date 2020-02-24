Дождь, мокрый снег и сильный ветер. В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий

24.02.2020, 9:18, Новости дня

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили об ухудшении в Украине погодных условий. Ожидаются дождь, сильный ветер и мокрый снег.

«По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25 – 28 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля ожидается сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 40 метров в секунду.

Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах приведут к прекращению работы транспорта на отдельных участках дорог.

«Ночью и утром 24 февраля в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25 – 28 метров в секунду, высота волн 30 – 40 дм. На Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25 – 28 метров в секунду, высота волн 15 – 20 дм, местами значительные осадки», – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что осложнение погодных условий будет отвечать второму (оранжевому) уровню опасности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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