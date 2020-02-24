Новый кроссовер Aston Martin DBX получит специальную версию

24.02.2020, 9:14, Новости дня

Британская компания Aston Martin на автосалоне в Женеве представит специальную версию премиального внедорожника DBX.

Вместе с тем эксперты уделили особое внимание тому, что выход спецверсии уже запланирован, однако до сих пор базовая версия внедорожника DBX не поступила в продажу. Прототип спортивной версии внедорожника получит в названии приставку Q. Отличить модель от предшественника можно по форме дисков, а также вставкам из карбона.

Следует отметить, что центральная панель также имеет карбоновые элементы, что придает интерьеру более изысканный дизайн. Пока технические параметры и другие особенности новой версии внедорожника DBX остаются неизвестными. В скором времени все детали будут раскрыты.