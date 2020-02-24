В «Аль-Каиде» подтвердили гибель в Йемене одного из своих главарей аль-Райми

24.02.2020, 9:06, Новости дня

Террористическая организация «Аль-Каида» подтвердила факт гибели главаря группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Касима аль-Райми. Об этом 23 февраля сообщил портал Site Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете. 

О его смерти в Белом доме сообщили 6 февраля. Американские военные по указанию президента США Дональда Трампа провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был убит аль-Райми. 

В администрации президента США его назвали основателем организации и «правой рукой» главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

США рассматривают «Аль-Каиду на Аравийском полуострове» как одно из наиболее опасных ответвлений «Аль-Каиды» – террористической сети, созданной Усамой бин-Ладеном.

Аль-Райми стал лидером отделения международной террористической организации «Аль-Каида» в Йемене в июле 2015 года.

Он вступил в ряды «Аль-Каиды» еще подростком и проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей в Афганистане. Он входил в состав группы, которая выполняла специальные указания основателя и первого главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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