США выделят на проекты для «независимых СМИ» Украины до 500 тыс. долларов

24.02.2020, 9:05, Новости дня

Американское посольство в Киеве предлагает украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».

Как следует из описания гранта, посольство США предложило подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку эффективной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по ключевым политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим важную роль в контексте «евро-атлантического вектора развития» страны.

На реализацию программы Госдепартамент планирует выделить до 500 тыс. долларов, передает RT.

Наиболее конкурентоспособными будут заявки, суть которых заключается в подготовке оригинального программного контента, освещающего актуальные проблемы, включая проведение выборов на Украине, реализацию антикоррупционных реформ, обеспечение прав человека.

«Предложения должны наглядно демонстрировать оригинальность контента, а также явно отличаться от уже существующих материалов, доступных на Украине», – уточняется в тексте.

В декабре сообщалось, что американский Национальный фонд в поддержку демократии (NED) в 2019 году выделил около 1 млн долларов на проекты в России. Основная часть расходов касалась поддержки активистов и программ, направленных якобы на развитие гражданского общества в стране.



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