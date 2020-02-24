Дмитрий Тарасов запечатлел свою жену Анастасию Костенко с молокоотсосом в руках

24.02.2020, 9:04, Разное

Российский футболист и игрок клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов опубликовал фото, на котором запечатлена его супруга Анастасия Костенко с молокоотсосом в руках в окружении детей. Поклонники семейной пары критически отнеслись к изображению, сочтя его слишком откровенным.

По словам подписчиков, футболист очень часто публикует фотографии, на которых фотомодель выглядит растрепанной или уставшей. Вот и в этот раз она отвернула от объектива камеры лицо, поскольку в момент съемки сцеживала молоко.

Сам Дмитрий Тарасов сейчас восстанавливается после травмы. Медицинское обследование показало, что у спортсмена произошел закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. Поэтому у футболиста появилось много свободного времени, которое он проводит со своей семьей.