Дмитрий Тарасов запечатлел свою жену Анастасию Костенко с молокоотсосом в руках

24.02.2020, 9:04, Разное

Российский футболист и игрок клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов опубликовал фото, на котором запечатлена его супруга Анастасия Костенко с молокоотсосом в руках в окружении детей. Поклонники семейной пары критически отнеслись к изображению, сочтя его слишком откровенным.
По словам подписчиков, футболист очень часто публикует фотографии, на которых фотомодель выглядит растрепанной или уставшей. Вот и в этот раз она отвернула от объектива камеры лицо, поскольку в момент съемки сцеживала молоко.

Сам Дмитрий Тарасов сейчас восстанавливается после травмы. Медицинское обследование показало, что у спортсмена произошел закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. Поэтому у футболиста появилось много свободного времени, которое он проводит со своей семьей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Юлия Константинова рассказала о смерти своего друга и режиссера Константина Бромберга

17.02 / В хорошем качестве показан на фото Xiaomi Mi 10 Pro в жемчужно-белом цвете

08.01 / Сын Михаила Жванецкого раскрыл детали совершенного на него нападения

26.01 / В интернете продается удлиненный «Гелендваген» за 500 тысяч евро

17.01 / Ранил осколком стекла: в петербургском кафе произошла потасовка

08.01 / Мнение: Последствия иранского удара

05.02 / Эриду – древнейший шумерский город

25.01 / Самым маленьким пациентом с коронавирусом стал двухлетний житель Китая

13.02 / Мнение: О глупом жесте вздорной бабы

04.01 / Toyota с 9 января открывает приём заказов на новый кроссовер Wildlander

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика