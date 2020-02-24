Участник шоу «Импровизация» Антон Шастун поделился секретами счастливых отношений с девушкой

24.02.2020, 9:04, Разное

Отечественный юморист и актёр, участник шоу «Импровизация» Антон Шастун в одном из недавних интервью поделился секретами счастливых отношений с девушкой. Артист редко делится подробностями личной жизни, но известно, что со своей избранницей Ириной Кузнецовой он счастлив уже несколько лет, и между влюблёнными полная идиллия.

Антон Шастун в первую очередь рекомендует мужчинам быть невозмутимыми и спокойными. К примеру, если возлюбленная «серьёзно» опоздала на свидание, то к этому стоит отнестись с пониманием и ни в коем случае не демонстрировать негатив, а выражать понимание, так как у девушки могли быть на это веские причины. Не стоит забывать постоянно делать своей избраннице комплименты, а на вопрос о том, считает ли молодой человек свою любимую толстой, нужно незамедлительно отвечать отрицательно, и таким образом избегать «обид и разборок».

Кроме того, 28-летний участник «Импровизации» уверен, что житель абсолютно всегда должен платить за девушку, не соглашаться на оплату «пополам» или другие варианты. Относительно того, кто должен больше зарабатывать, Антон Шастун говорит, что это не имеет большого значения, однако желательно, чтобы «добытчиком» в семье всё же был мужчина, но в любом случае самое главное в отношениях – ощущение счастья, не зависящее от уровня доходов.



Ещё одним немаловажным «секретом» отношений является уважение друг к другу. Поэтому, говорит Антон Шастун, мужчинам следует больше уделять внимания своей избраннице и стараться не оставлять «лайки» в соцсетях под фотографиями других девушек.