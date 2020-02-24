Число жертв коронавируса в Китае превысило 2500 человек. В Италии умер третий заболевший

24.02.2020, 8:47, Новости дня

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР за последние сутки число жертв коронавируса составило 150 человек. По данным китайских врачей, 149 смертельных случаев было зарегистрировано в провинции Хубэй, один – на острове Хайнане. Всего в стране за время эпидемии насчитали 49824 заболевших.

На территории материкового Китая были зафиксированы 409 новых случаев заболевания, что меньше, чем в предыдущий день. Общее количество выздоровевших превысило цифру в 24000.

О снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом объявили четыре китайские провинции – Юньнань и Гуйчжоу (с наивысшего первого уровня до третьего) и Гуаньдун и Шаньси (с первого до второго), сообщает Reuters со ссылкой на местные медицинские власти.

 

Ранее о снижении уровня опасности заявили медицинские власти провинций Ганьсу и Ляонинь.

Тем временем в Италии от новой коронавирусной инфекции, распространившейся из китайского Уханя, умер третий человек, сообщает Corriere della Sera. По данным газеты, скончалась пожилая женщина из города Крема в северной Италии. Ранее было известно о двух погибших в Италии от коронавируса: первыми жертвами заболевания в Ломбардии и Венеции стали пожилые мужчина и женщина.

По данным SCMP, всего от новой болезни в мире умерли 2468 человек.

 



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