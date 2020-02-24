«Политконсультанты могли бы заняться созданием картины будущего России»

24.02.2020, 8:46, Новости дня

Ярослав Игнатовский — о риске наступления «брежневизма» после смены роли Путина в политической системе

Сегодня, 24 февраля, в России отмечают День политконсультанта. О роли этих специалистов в современной российской политике, о том, почему сегодня решается будущее страны, какую функцию сейчас выполняют телеграм-каналы и чем опасен для власти Юрий Дудь — об этом и многом другом мы поговорили с руководителем аналитического агентства «Политген» Ярославом Игнатовским.

— Ярослав, наше интервью приурочено ко Дню политконсультанта. Для Вас это важная дата?

— Безусловно. Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег! А основателя политконсалтинга в России, Алексея Ситникова, с недавним 30-летием его компании «Имидж контакт». Мне кажется, несмотря на то, что профессию регулярно хоронят, она жива. Очевидно, что ее развитие тесно связано с развитием политической системы в целом. В этом смысле, политконсультантам выгодно, чтобы система развивалась в открытых конкурентных условиях. Тогда будет происходить рост не только политконсалтинга, но и начнут выходить из тени смежные специализации — политтехнологии, лоббизм и GR, контрпиар, управление репутацией. А следовательно, и повысится уровень профессионализма специалистов этих направлений.

— О политконсалтинге поговорим чуть позже. А пока о главной теме последнего времени. Как вы считаете, для чего Владимир Путин пошел на изменения в Конституции?

— Нет сомнений, что на сегодняшний день выстроена система, которая без участия Путина вряд ли будет эффективно функционировать. Давно назрела потребность трансформировать персоналистскую систему, которой нужен вечный ручной режим, в выстроенную, институционально сбалансированную, более эффективную, с предохранителями от «врагов и дураков». Поэтому в своем послании президент с ходу признал, что в стране есть запрос на перемены. Это четко демонстрируют все последние исследования. Но россияне боятся перемен, потому что на протяжении всей истории этот опыт у нас преимущественно негативный. Замена условной стабильности на неопределенность от будущих, пусть даже в теории возможных, перемен, несмотря на растущий запрос, пугает, в особенности консервативную часть общества. Это как с походом к врачу — идти надо, избавляться от заскорузлых болезней — тем более. Но страшно. А не знаешь — не болеешь.

Политконсультант Ярослав Игнатовский говорит о текущих проблемах политической системы

— А сама система готова меняться?

— Система, заложником которой фактически стал сам Путин, этому активно сопротивляется. Потому что у многих ее участников скоро не получится переложить свою ответственность «с больной головы на здоровую». Яркий пример этому — пробуксовка нацпроектов, и последовавшая отставка правительства. Отсюда поддерживаемая формула «Нет Путина — нет России», на сегодняшний день ставшая для чиновничества синонимом спокойствия, а для части общества — безысходности. Отсюда же опасения за будущее, место в котором для ряда представителей истеблишмента не определено. Отсюда проецируемый страх «Путин — не уходи!». Но выхода нет. Изменения запущены. Считаю, что необходимо в этих условиях сохранить доверие к системе, даже в случае смены роли действующего президента. Это позволит избежать потрясений.

— А какую роль здесь могут сыграть политконсультанты?

— Важную. Прежде всего — заняться созданием смысловой картины будущего. Не интерпретаций происходящего, что любой политолог и так сделает, разбуди его ночью, а именно будущего. Как будет жить страна через 5-10-20 лет? Как будут выстраиваться отношения между наделенными новыми полномочиями субъектами власти? Какие главные запросы со стороны общества существуют? Каковы вызовы и риски этих запросов? Как будут развиваться регионы? Какова будет демографическая и социальная политика после принятия поправок, дадут ли они какой-либо эффект? В конце концов, за счет чего будет расти экономика, чтобы обеспечить прорыв, о котором говорит Путин? И это только небольшая часть вопросов, связанных с внутренней политикой.

Что сегодня делают американцы? Netflix просто выпускает очередной сериал, в котором уже вшиты все установки для масс — про отношение к ЛГБТ, к семье, к деньгам, к элитам. А у нас отдельные политики и влиятельные лица думают, что они поправками в Конституцию что-то изменят. На то есть классический афоризм Салтыкова-Щедрина: «В России строгость законов смягчается необязательностью их исполнения».

Есть ли у нас сегодня популярный художественный сериал про Дальний Восток и Сибирь, не говоря о Белоруссии и Украине в контексте общей судьбы с Россией через 20 лет? Или про полет русских на Марс в 2030 году? Или про наших героев войны в Сирии, победителей террористов? Не слышал. Зато насквозь прошитый модным западничеством Юра Дудь своими продуктами формирует картину у целого поколения молодых россиян. Как известно, «молодежь смотрит на мир глазами своих кумиров».

Ярослав Игнатовский уверен — именно от политконсультантов сегодня многое зависит

— И что нужно делать?

— Нужно стремиться делать картину более ясной, не сваливаясь в страх «уйдет или не уйдет Путин». Рано или поздно, несомненно, уйдет. Но речь не об этом, а о том, какой будет страна. Вокруг этого понимания и может образоваться «новое путинское большинство», о котором пишет самый крупный политический телеграм-канал «Незыгарь». Из новых лиц: публичных политиков, общественников, активистов, предпринимателей, волонтеров, регионалов всех мастей. Жаждущих тех самых перемен, о которых сказал Путин в самом начале послания. Тех, кто хочет без потрясений «двигаться вперёд и готов брать ответственность за конкретные дела».

Считаю, что сегодня есть шанс провести широкую общественную дискуссию о будущем страны в кратко и среднесрочной перспективе, в рамках кампании в поддержку поправок в Конституцию. Цель этого обсуждения должна быть очень прикладная — как изменится жизнь рядового россиянина, как она станет лучше. Если в эту дискуссию будут вовлечены миллионы людей, полученные данные будут уникальным материалом, всецело отображающим реальные настроения в обществе. И тогда появится шанс, что это будет «Народная Конституция», как сказал Путин недавно в Вологде.

— Сейчас создается много новых партий. Какую роль могут сыграть политконсультанты в их раскрутке и продвижении?

— Не менее весомую. Но здесь надо понимать, что эти партии-проекты пока выглядят как нишевые, с сугубо политтехнологическими задачами, заключающимися в размывании умеренного протестного электората на будущих выборах. На самом деле, так Кремль спасает не столько «Единую Россию», сколько системных оппозиционеров-старичков. Ведь они свой базовый электорат не растеряют, особенно, если будут досрочные выборы в Госдуму, о чем сегодня многие говорят. Хотя само по себе нишевое направление очень перспективно. Взять ту же женскую партию. Общество явно нуждается сегодня в обсуждении многих вопросов, связанных с домашним насилием в семье и сексуальным злоупотреблением на работе. Гендерные роли трансформируются, и у свободных и независимых женщин вполне может появиться свой весомый голос в политике, конечно, с учетом наших консервативных реалий.

Россия переживает, возможно, переломный момент в своей истории

В целом, не устаю говорить про необходимость провести реальную перезагрузку партийной системы. Потому что далеко не факт, что «Единой России» удастся полноценно вернуть свой, утраченный после принятия закона о пенсионном возрасте, электорат. И также потому, что есть риск просадки всех системных оппозиционных партий в один момент, после того как их лидеры уйдут, пусть даже и в пожизненные сенаторы. И тогда можем скатиться в брежневизм, либо в один момент случится «политический СКК», и все рухнет. Для этого надо как поддерживать новых лидеров, прежде всего в регионах, заниматься, выражаясь футбольно-политическим языком «трансферной политикой», так и создавать для них нишевые уникальные предложения. В целом, эти процессы запущены. Но от лидеров новых партий и от команд, которые с ними работают, будет зависеть — удастся ли этим проектам использовать исторический шанс и стать реально значимыми общественными силами. Или все о них в скором времени забудут, запишут на флэшку и положат в большой кремлевский архив до будущих инсталляций.

— Расскажите о Вашей компании «Политген».

— По сравнению с маститыми коллегами, мы в рынке не так давно — пять лет. Но опыт у нас большой. Во-первых, есть широкая экспертная сеть, благодаря которой держим руку на пульсе. Во-вторых, работали минимум в половине регионов страны, есть и международный опыт. В-третьих, регулярно готовили и продолжаем готовить закрытые аналитические продукты и исследования для наших заказчиков. Сейчас больше работаем над собственным позиционированием на рынке. Все-таки, я в этой сфере почти двадцать лет.

Четыре месяца назад создали телеграм-канал. Площадка перспективная, позволяет понимать все самые актуальные тренды повестки и задавать их. Изначально я решил, что он будет не анонимный, авторский. Так проще, когда ты отвечаешь за свои слова. Но и здесь есть планы расширяться.

Сделали ребрендинг сайта компании. Скоро выпустим ряд публичных продуктов — рейтингов, докладов по темам, которые, на наш взгляд, будут и актуальные и полезные для рынка и анализа политической системы в целом. Нам очень интересно изучать технологические новинки, благодаря которым изменится структура предложения услуг на рынке. По многим проектам кооперируемся с коллегами, открыты для сотрудничества. Работаем, продолжаем совершенствоваться.

— Год назад вы дали интервью, где предсказали Санкт-Петербургу блестящее будущее. Ваша позиция не изменилась?

— Она упрочилась. Напомню, тогда я сказал, что после 8 сентября станет ясно, как будет развиваться город в следующем десятилетии. Сегодня мы видим, что Петербург продолжает развиваться. Может не так быстро, как хотелось бы. Столичные понты — уже не наше, а вот то, что Петербург регулярно занимает высокие места в рейтингах качества жизни, на мой взгляд, существенно. Посмотрите на проект Арт-Парк. Это же будет одно из лучших пространств в мире! Мне, как вечно влюбленному в Питер человеку, это очень приятно. Главное то, что сегодня о нашем замечательном городе есть кому позаботиться, из числа патриотично настроенных и уважаемых его жителей. Хорошо, что эти люди находятся не только в Смольном.

Профессию политконсультанта стали хоронить рано, уверен Игнатовский

Уникальный петербургский дух, на мой взгляд, заключается в симбиозе традиционных ценностей России и Европы. Это, безусловно — индивидуализм, уважение к закону и труду, культура и образование, свобода и справедливость, при этом державность. Вот этот менталитет россиянина, который не разбалован солнцем и теплом, но обладает достоинством и всегда готов стоять до конца за свою землю, очень пригодится России будущего.

Если говорить о текущей повестке политического процесса Северной столицы, то основных вопросов, на мой взгляд, три. 1) Как отразится внутреннее противостояние Смольного и руководства «Единой России» на рейтинге власти в целом? 2) Станет ли политик-новобранец С. Шнуров фактором встряски для городских элит, т.н. «будильником Беглова»? 3) Как в связи с этим партия власти собирается побеждать в одномандатных округах в Госдуму и ЗАКС?

— Как вы относитесь к рейтингам политконсультантов и политтехнологов? Они помогают в продвижении на рынке?

— Очень спокойно отношусь. Некоторое время назад меня начали включать в большинство из них, это приятно, но не более того. Гораздо важнее — взаимное уважение, кооперация, отстаивание своих коллег, попавших в беду, как в случае с акцией в поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно плененных и удерживаемых в Ливии.

За эти годы удалось поработать с сотнями коллег: политологами, социологами, медиаменеджерами, аналитиками, журналистами. Многие из них может и не так известны, но при этом, очень профессиональны, талантливы, перспективны. Передаю им привет, и еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником, мужчин — с прошедшим 23 февраля, а женщин — с грядущим 8 марта!