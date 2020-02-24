В Китае оценили влияние коронавируса на развитие экономики

24.02.2020, 8:44, Новости дня

Влияние эпидемии коронавируса на китайскую экономику будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, сообщил партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян.

«Необходимо подчеркнуть, что социально-экономическое влияние этой эпидемии является краткосрочным, в целом оно контролируемое и не изменит основного вектора положительного развития национальной экономики в долгосрочной перспективе», – сказал он, передает РИА «Новости».

При этом Цун Лян признал, что эпидемия нанесла сильный удар по экономике, в особенности во время новогодних выходных это сказалось на потребительском рынке и связанных с ним сфер услуг. Позднее эпидемия привела к переносу возобновления производства на предприятиях, больше всего это сказалось на малых и средних предприятиях.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что ситуация с распространением коронавируса будет стоить мировому ВВП около 0,1 процентного пункта роста, если события будут развиваться по базовому сценарию, Китай потеряет около 0,4 процентного пункта ВВП в сравнении с прогнозом фонда в январе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Начальник всегда прав? Мединский приписал Путину сверхъестественные познания в области истории

22.01 / Гаджеты: Смарт велотренажер Xiaomi с 19,5 дюймовым монитором

09.01 / Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей членов королевской семьи

12.01 / В Сети показали рендеры Toyota Tundra новой генерации

11.01 / NTD — робот с бумагой и унитаз с датчиком движения — новинки туалетных технологий из Лас-Вегаса

13.01 / Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

17.02 / Вопрос дня: Является ли РФ правопреемницей СССР?

20.02 / Обнародованы кадры из самолета, на борту которого находятся украинцы и иностранцы с Уханя. Видео

07.02 / Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

01.02 / В Непале умер юный австралийский теннисист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика