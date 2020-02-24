В Китае оценили влияние коронавируса на развитие экономики

24.02.2020, 8:44, Новости дня

Влияние эпидемии коронавируса на китайскую экономику будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, сообщил партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян.

«Необходимо подчеркнуть, что социально-экономическое влияние этой эпидемии является краткосрочным, в целом оно контролируемое и не изменит основного вектора положительного развития национальной экономики в долгосрочной перспективе», – сказал он, передает РИА «Новости».

При этом Цун Лян признал, что эпидемия нанесла сильный удар по экономике, в особенности во время новогодних выходных это сказалось на потребительском рынке и связанных с ним сфер услуг. Позднее эпидемия привела к переносу возобновления производства на предприятиях, больше всего это сказалось на малых и средних предприятиях.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что ситуация с распространением коронавируса будет стоить мировому ВВП около 0,1 процентного пункта роста, если события будут развиваться по базовому сценарию, Китай потеряет около 0,4 процентного пункта ВВП в сравнении с прогнозом фонда в январе.