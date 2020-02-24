В Китае за сутки коронавирусом заразились 150 человек, 149 из них – в провинции Хубэй

24.02.2020, 8:42, Новости дня

По состоянию на начало суток 24 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 2592 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

За последние сутки от болезни Covid-19, которую вызывает вирус, умерли 150 человек (149 из них – в провинции Хубэй, еще один – на острове Хайнань).

В тот же день 1846 человек были выписаны. За весь период вспышки нового коронавируса 24 734 человека вылечились и были выписаны.

В общей сложности было зарегистрировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 23 февраля за пределами Китая зарегистрированы 1769 случаев заражения коронавирусом в 28 странах. За сутки – 367 новых случаев заболевания. С начала вспышки умерли 17 человек, шесть из них – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания. Двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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