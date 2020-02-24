Власти Новой Зеландии сохраняют ограничения на въезд в страну

24.02.2020, 8:30, Новости дня

Новая Зеландия на восемь дней продлила запрет на въезд в страну иностранных граждан, побывавших в материковом Китае. Об этом заявил премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

“Ограничения на въезд из материкового Китая будут действовать еще в течение восьми дней для защиты от распространения коронавируса COVID-19. Эта позиция, как оно было до этого, будет пересматриваться каждые 48 часов”, — заявил Ардерн. Таким образом, ограничения, введенные 3 февраля будут действовать четвертую неделю подряд.

При этом, несмотря на обострение ситуации в Италии и Южной Кореи, власти страны не намерены распространять запрет на въезд на другие страны, отметила Ардерн, добавив, что Веллингтон сосредоточен на эпицентре эпидемии.

По последним данным Госкомздрава КНР, за истекшие сутки в Китае зарегистрировано 150 новых случаев смерти из-за коронавируса и 409 новых заболевших. Общее число заболевших “уханьской пневмонией” достигло 77150 человек, а число летальных исходов — 2592.