Немецкий диетолог назвал 5 мешающих здоровому сну продуктов

24.02.2020, 8:30, Разное

Для нормальной работы организму требуется полноценный здоровый ночной сон, но его можно нарушить, употребив вечером некоторые продукты со стимулирующими компонентами. Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт назвал 5 из таковых, при этом подчеркнув, что проблемы с засыпанием могут быть индивидуальными.

В первую очередь эксперт не рекомендует перед сном есть салаты либо сырую пищу. Организму потребуется время, чтобы их переработать, и это негативно отражается на качестве сна. Небольшую тревожность и сложности с засыпанием может провоцировать солодка. Эффект происходит из-за входящего в состав глицирризина, влияющего на водно-солевой баланс и повышающего артериальное давление. В шоколаде содержится фитохимический теобромин, оказывающий симулирующее действие на человеческий организм, аналогичное кофеину, поэтому от этого продукта диетолог советует отказаться и не есть его за пару часов до сна.

В чили и имбире содержится капсаицин, ускоряющий обмен веществ и провоцирующий повышение температуры тела человека, что в свою очередь вызывает бодрость и создаёт проблемы с засыпанием. Не желательно за несколько часов до сна пить чай, причём независимо от вида. Напиток содержит кофеин, нарушающий режим сна.

Кроме того, Шуберт отметил, что можно попробовать перенести время ужина, к примеру, на 18:00, и после этого стараться больше не есть. Такой подход сделает сон более здоровым и качественным, что поможет утром быть бодрее и энергичнее.